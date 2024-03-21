سكرتير عام الإسكندرية يتابع رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية

تابع اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم، أعمال رفع تراكمات القمامة بنطاق دائرة المنتزة ثان، وذلك بحضور مسؤولي شركة نهضة مصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لشركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وأضاف أن أعمال الرفع مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

هذا وقد شدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء المنتزه أول وثان، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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