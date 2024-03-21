التحالف الوطنى ينظم ندوة بالتعاون مع "تعليم الإسكندرية" بمناسبة العاشر من رمضان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع تعليم الإسكندرية، مساء الأربعاء، ندوة بعنوان "51 عامًا من التحرير" بمناسبة يوم النصر العاشر من رمضان، بمسرح متحف الفنون الجميلة وسط المدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب زكريا منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اللواء نبيل نورالدين بطل معركة كبريت، الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، النائب طارق السيد عضو التحالف الوطني، نادية فتحي وكيل مديرية تعليم الإسكندرية، الدكتور محمد أنس الشافعي نقيب الصيادلة، وقادة تعليم الإسكندرية وأعضاء التحالف الوطني، وعدد من النواب والشخصيات العامة بالإسكندرية.

بدأت الندوة بالسلام الوطني، وتم خلال الندوة التحدث عن ذكرى نصر أكتوبر العاشر من رمضان، فضلا عن أنه تم على هامش الندوة تكريم المشاركين بمهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني، "قادرون باختلاف" الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن حرب أكتوبر هي نصر عظيم في أيام الصيام، حيث عبرت قواتنا المسلحة القناة ودمرت خط بارليف بفكرة إبداعية مختلفة، تحولت الدولة من منهجها من الانكسار إلى التقدم والعزة، موضحًا: إننا نرى ذلك الآن في الجمهورية الجديدة، حيث نشهد انتصارًا جديدًا في جميع المجالات، خاصة في ملف تمكين ذوي الهمم، فهو واقع حقيقي يراه الجميع.

وتابع: إننا نكرم اليوم قيادات التعليم المشاركين في تمكين ذوي الهمم، فهي رسالة على قدرة الدولة المصرية وإنجازاتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم بكل قوة ذوي الهمم حيث إن الجمهورية الجديدة بنيت على مبادئ الإنسانية.

وقال الدكتور محمد نورالدين، بطل موقعة كبريت، إن مصر بعد هزيمة 67 بالتصميم والإرادة استطاعت التصدي للعدوان، وهو ما حدث من خلال التعليم، حيث صدر قرار بأن كل خريجي الجامعات والمعاهد العليا يدخلون الجيش؛ لتكوين جيش على أساس علمي لتحقيق النصر الذي كان في مقدمته الجيش، وشارك فيه شعب مصر كله.

وروى "نورالدين" ذكريات موقعة كبريت، وإخلاء الجنود الجرحي تحت القصف، وفكرته لتحلية مياه البحر عن طريق التقطير اليدوي لتوفير مياه الشرب النظيفة للجنود خلال حصارهم الذي استمر 134 يومًا، مؤكدًا صمود الجنود المصريين وإرادتهم التي قادتهم للنصر.

انتماء وولاء للوطن

وتحدث الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم وتمكينهم، حيث يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرا، وتم تطبيق ذلك من خلال الدمج في العملية التعليمية، سواء في مدارس الاحتياجات الخاصة أو الدمج الجزئي في المدارس المختلفة.

وأوضح: إننا الآن نرى جيلًا لا يقل إيمانا وولاءً وانتماءً عن الجيل الكبير، الذي شهد حرب 73، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر هي رؤية شاملة استراتيجية وتعليمية، وتنموية، انعكست على جموع المصريين وقادت الدولة نحو التقدم، ونحن نحيا على هذا النصر ونعمل جاهدين لتحقيق النصر والتقدم في كافة المجالات في الجمهورية الجديدة.

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