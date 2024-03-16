السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"سفرة العيلة".. مائدة التحالف الوطنى لإفطار 1000صائم يوميًا فى رمضان بالإسكندرية

مائدة التحالف الوطني
مائدة التحالف الوطني سفرة العيلة

في أجواء رمضانية مبهجة، اجتمع الصائمون من أهالي الإسكندرية بمائدة إفطار "سفرة العيلة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، خلال شهر رمضان المبارك، التي تعد أكبر مائدة رمضانية بالمحافظة حيث تسع 1000 صائم يوميًا.

يبدأ العمل في مطبخ المائدة يوميًا لتجهيز وجبات الإفطار بالمائدة لألف مواطن، فضلا عن تجهيز 4000 وجبة ساخنة للإفطار يتم توزيعها يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية بالعديد من مناطق المحافظة.

وقال المهندس إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن التحالق يعمل على الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بداية  مسمى مائدة الرحمن "سفرة العيلة" لإحساس الصائمين بتجمع العائلة على مائدة واحدة إلى الاحتفاليات المصاحبة للإفطار لإدخال البهجة على المواطنين والأطفال.

وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم تمت دعوة أطفال مرضى السرطان وأسرهم، لمائدة "سفرة العيلة"، وليتشاركوا مع المواطنين الإفطار بالمائدة، وهو ما يشعر المتواجدين بالسعادة لمشاركة مرضى السرطان بالإفطار والاحتفالية التي ستقام عقب انتهاء الإفطار مباشرة.

وأوضح أن التحالف يعمل على تأكيد أنه لا توجد فكرة المنح أو العطايا، الجميع جاء للمشاركة والفرحة، وهي فكرة نعمل على غرسها في شبابنا وهي نقل العمل الخيري وأحاسيس أخرى إنسانية تتفق مع فلسفة شهر وروح شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المستهدف من خلال الإقطار بالإسكندرية 5000 يوميا تنقسم إلى إفطار 1000 صائم بمائدة سفرة العيلة، بالإضافة إلى 4000 وجبة يتم توزيعها على الأسر بإجمالي إفطار 150 ألف صائم خلال الشهر المبارك، فضلا عن توزيع كراتين رمضان، حيث تم توزيع حتى الآن 8000 كرتونة، والمستهدف الوصول إلى 20 ألف حتى نهاية شهر رمضان.

وقال رامي يسري، متطوع بالتحالف الوطني، لـ"الدستور" إن من خلال مائدة "سفرة العيلة" نعيش حالة عظيمة من حالات صناعة السعادة، حيث نتجمع اليوم مع العديد من الجمعيات الأهلية والخيرية، وشباب ومتطوعي التحالف لإسعاد الأطفال من ذوي الهمم ومرضى السرطان والأيتام من خلال الإفطار الجماعي واحتفالية رمضانية، ضمن احتفاليات وأمسيات صناع السعادة في رمضان تحت مظلة التحالف الوطني.

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التحالف الوطني أجواء رمضانية مبهجة سفرة العيلة أكبر مائدة رمضانية وجبات الافطار

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