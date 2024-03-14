التحالف الوطني: 150 ألف مستفيد من وجبات إفطار صائم بالإسكندرية

فعاليات ومبادرات وإقامة مائدة الرحمن، العديد من الخدمات يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا والتي تنوعت بين توزيع الوجبات وكراتين السلع الغذائية وإقامة الاحتفالات للكبار والصغار وذلك احتفالا بشهر رمضان المبارك شهر الخير.

المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، قال إن التحالف الوطني يعمل خلال شهر رمضان المبارك على تقديم العديد من صور التكاتف الاجتماعي، فضلًا عن نشر البهجة والسعادة بين أبناء الشعب المصري في موسم الخير.

وأضاف “زكريا” في تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن التحالف الوطني بالإسكندرية استهدف توفير إفطار الصائمين طوال شهر رمضان، وتوزيع كراتين رمضان، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والحفلات التي تضفى أجواء من الفرح بين الأسر والعديد من الفئات المستهدفة والتي تتضمن الأسر الاكثر احتياجا وذوي الهمم والأيتام.



مائدة “سفرة العيلة”

وأوضح أن التحالف الوطني قام بعمل مائدة رحمن كبرى بوسط الإسكندرية والتي تسع يوميا لـ1000 صائم وتم تسميتها " سفرة العيلة"، وذلك لكي يشعر المواطنين أنهم وسط أسرهم وفي اجواء عائلية، حيث يتم إفطار الصائمين مع أعضاء التحالف لكي يشعروا بالألقة وتواجد جميع الفئات بجانب بعضها البعض.

وتابع: بجانب المائدة يتم توزيع 4000 وجبة ساخنة يوميًا، ليكون عدد المستفيدين خلال شهر رمضان من الوجبات الساخنة 150 ألف فرد، بالإضافة إلى توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

احتفالات وأمسيات خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن التحالف أطلق العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة ذوي الهمم ومتحدي السرطان، والأيتام، حيث يتم تنظيم احتفاليات بداخل خيمة مائدة الرحمن عقب الإفطار، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات بأنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن خلال شهر رمضان هناك مناسبتين هامتين وهما عيد الأم ويوم اليتيم وسيتم الاحتفال بهما بطرق مميزة وروحانية.



وأكد أن الهدف الأكبر من إقامة الاحتفالات بخيمة مائدة سفرة العيلة هو دعوة الأسر على احتفالية أو أمسية يتخللها مائدة الإفطار وذلك هو نقل العمل الخيري من المنح إلى درجة أكبر وهي التشاركية وتقديم الخير بطريقة مختلفة، ونشر السعادة بين الاشخاص المدعوون للإفطار في أجواء أسرية، وتوفير الخدمة المميزة لأهالينا من جودة الطعام وتجميل وتزيين المائدة التي تضفي أجواء البهجة خلال الشهر الكريم.

ولفت أن الفعاليات مستمرة طوال شهر رمضان، فضلا عن التجهيز لعيد الفطر وأماكن الصلاة وتوزيع الهدايا على الأطفال والمصليين، مشيرًا إلى أن هدفنا اسعاد الناس في كل مناسبة من خلال جهود جميع المشاركين والمتطوعين بالتحالف الوطني.

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