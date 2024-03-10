تحت مظلة التحالف الوطنى.. متطوعون يوزعون الفوانيس والبالونات بكورنيش الإسكندرية

نظم عدد من الشباب المتطوع بالإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبمشاركة محاربات السرطان، فعالية لتوزيع البالونات والفوانيس على الأطفال والمارة احتفالًا بشهر رمضان المبارك، انطلقت من الممشى السياحي بكوبري 45 بكورنيش الإسكندرية، وذلك لرسم البهجة على الصغار والكبار مع استقبال الشهر الكريم.



وقال رامي يسري منسق الفعالية، إن اليوم هو بدء لعدد من الفعاليات التي ستتم بالإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شهر رمضان المبارك، استكمالًا للمبادرات والفعاليات التي ينظمها التحالف، موضحًا أن مجموعة كبيرة من الشباب اليوم، تجمعت بهدف إسعاد الناس والأطفال، وبث رسالة أن مصر بلد السعادة والأمن والأمان.

فعاليات وأمسيات خلال شهر رمضان

وأضاف أنه خلال شهر رمضان ستقام مائدة الرحمن بتنظيم التحالف الوطني، بالإضافة إلى الفعاليات والأمسيات الرمضانية بالحدائق والشواطئ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة لعدد كبير من الفعاليات في جميع مناطق الإسكندرية.



وقالت فاطمة الفقي، إحدى محاربات السرطان، إنها تشارك اليوم في الفعالية تحت مظلة التحالف الوطني في لفتة بسيطة لإدخال السعادة والبهجة على المواطنين مع قدوم الشهر الكريم، مشيرة إلى أن شهر رمضان هو شهر الخير والفرحة وتواجدنا بين الناس خلال تلك الأيام يكون مصدر بهجة لهم ولنا.



وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" خلال شهر فبراير الماضي، تضمن العديد من الفعاليات منها: تنظيم زيارات للأطفال بمستشفى برج العرب للأورام لتقديم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم قافلة للكشف المبكر للسيدات، وندوات توعوية.

وبلغ عدد المستفيدين خلال فترة عمل المهرجان 4500 فرد، وبمشاركة 87 جمعية ومؤسسة، حيث من المقرر استمرار خطة التوعية عقب انتهاء المهرجان من خلال المبادرات التي تدعم مرضى السرطان.



IMG-20240310-WA0051

IMG-20240310-WA0050

IMG-20240310-WA0054