قرار جديد من النيابة بشأن واقعة "قطار الموت" فى ملاهى أكتوبر

تواصل النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بمدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة.

وقررت النيابة استدعاء المسئول عن اللعبة وعدد من شهود العيان على الواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية، أنه فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت الطفلة في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها، فتعالت صرخات صديقتها، التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو، حيث رددت: "الحقوني رحاب بتموت"، فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم إيقافها على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفتاة إلى المستشفى، فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات إنعاشه وتم إبلاغ مرافقيها بوفاتها.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء ركوب فتاة تدعى "رحاب.ك"، 22 سنة، لعبة القطار بصحبة أصدقائها فقدت وعيها فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة الوعي تمامًا؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب، إلا أنها لم تستجب وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.