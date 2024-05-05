إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة على صحراوي أطفيح

شهد طريق الصحراوي أطفيح، بمحافظة الجيزة، حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تعيين خدمات مرورية لسحب الخلافات الناجمة عن الحادث.

كان قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.