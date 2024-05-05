الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة على صحراوي أطفيح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق الصحراوي أطفيح، بمحافظة الجيزة، حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تعيين خدمات مرورية لسحب الخلافات الناجمة عن الحادث.

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بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث مرورى بقنا

كان قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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