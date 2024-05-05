الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث مرورى بقنا

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوى الغربي في قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل المنيرة الحديثة بقرية المحروسة بالطريق الصحراوى الغربي.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، ونقل الـ5 مصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين في الحادث، وهم كالآتي: "أبو الحمد عبد الراضي عبد المنعم، 55 عامًا، وأحمد محمد شاكر، 36 عامًا، وإسراء أبو الحمد عبد الراضي، 30 عامًا، وعبد الله محمد عباس، 6 أشهر، وسليمان عبد الله محمد".

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