نشر صورة بطاقة سيدة بعبارات مسيئة.. المحكمة تغرم شاب 50 ألف جنيه في قنا

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية في قنا، الدائرة الجنائية الأولى، برئاسة المستشار محمود عبد الكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا ووائل أحمد، وبحضور إيهاب فلتس وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بتغريم شاب مبلغ 50 ألف جنيه لتهمة إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومي المملوكة لها وكتابة عبارات مسيئة عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في قنا.

بدأت القضية في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، حيث قدمت سيدة شكوى ضد شاب من إحدى قرى محافظة قنا لتضررها منه بسبب نشره عبارات مسيئة عنها وصورة الرقم القومي الخاصة بها دون إذنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية بسبب خلافات مالية بينهما.

وبعد فحص الواقعة من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا، تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، التي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وتعويض المجني عليها بمبلغ 2000 جنيه بتهمة إزعاجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في قنا.