السجن 15 عامًا لعامل متهم بقتل مزارع بالمشاركة مع 10 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، وياسر عرفة عارف الرئيسين بالمحكمة، وبحضور أحمد عبد الرحمن وكيل أول النيابة بقسم قنا وبأمانة سر أحمد جمال، بالسجن 15 عامًا لعامل متهم بقتل مزارع مع 10 آخرين.

ترجع بداية القضية إلى عام 2019 عندما قتل المتهم بالاشتراك مع 10 آخرين شخصًا في مركز قوص عامل بطلقات نارية وعصا شوم بسبب خلافات سابقة بينهم، وذلك بعد ترصدهم لمكانه وتحركاته وقاموا بقتله أثناء استقلالهم سيارة ودراجتين، وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تأكدت من صحة الواقعة.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات بعد إحالتهم من قبل الجهات المختصة وقضت المحكمة بالحكم على بعضهم بينهم هاربين كما قضت اليوم بالسجن 15 عامًا لأحدهم بتهمة قتل عامل قصدًا في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.