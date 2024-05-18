السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يوجد قرار رسمى بزيادة سنوات الثانوية العامة؟.. مصادر تجيب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه لا يوجد أي قرار رسمى صادر من الوزارة بوجود سنة رابعة للصف الثالث الثانوي، وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن مرحلة الثانوية العامة عبارة عن ثلاث سنوات فقط ولا يوجد لها سنة رابعة.

 

وقالت إن ما تم تداوله على السوشيال ميديا يرجع لاقتراح اقترحته وزارة التعليم العالى وتحدثت عنه أمام مجلس النواب، ولكن حتى الآن لا يوجد أى قرار رسمى فى هذا الشأن.

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وخلال الأيام الماضية قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروعات والجامعات الجديدة تستهدف إضافة لمهارات الطالب وربطها بسوق العمل.

 

وأشار عاشور، إلى أن هناك مقترحا ما بعد الثانوية العامة عمل سنة تأسيسية "تمهيدية" قبل الالتحاق بالجامعة حتى يلتحق بالتخصص الذي يختاره وفق قدرات الطلاب.

 

جاء ذلك ردًا على تساؤل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وردا على سؤال أحد النواب حول إن كان هناك اتجاه لإلغاء العلمي والأدبي من الثانوية العامة قال الوزير لن يكون هناك حاجة اسمها خريج حقوق فقط ولكن سيتم ربط التخصصات بسوق العمل من خلال برامج جديدة للكليات النظرية، مطالبا بدعم مجلس النواب لمشروع السنة تأسيسية وهو قانون تعمل عليه الوزارة مع التربية والتعليم، وهو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

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