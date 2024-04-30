الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

قنا تخصص 330 فدانًا لتنفيذ مشروعات زراعية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تخصيص مساحة 330 فدانا يتم استغلالها مشروعات زراعية لصالح محافظة قنا، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وأحمد أبوالمجد مديرعام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

من جانبه، قال محافظ قنا إن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

غذاء المواطن

وأضاف "الداودي" أن المحافظة تسعى لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

واستأنف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، بحث شكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

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