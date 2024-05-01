الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد القيامة والربيع

محافظة قنا اللواء
محافظة قنا اللواء أشرف الداودي

أعلنت محافظة قنا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة، ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة.

و قال اللواء أشرف الداودي خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، لافتا إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين، لتلقى إي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات.

و أضاف الداودي، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية، والتأكد من  توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، مؤكدا أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ، فضلا عن تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.

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