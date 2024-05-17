سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2024 فى البنوك

واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن تراجع عن مستوى 47 جنيها، الذي سجله لعدة أشهر، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 46.8342 جنيه مصري، و للبيع: 46.9494 جنيه مصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك القاهرة

شراء: 47.00 جنيها مصريا.

بيع: 47.10 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك عودة

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار بنك فيصل

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك HSBC

شراء: 47.02 جنيه مصري.

بيع: 47.12 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

شراء: 46.83 جنيه مصري.

بيع: 46.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر استقرار سعري عند:

شراء: 46.97 جنيه مصري.

بيع: 47.07 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري استقرار سعري عند:

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 46.8523 جنيه 46.9494 جنيه يورو 50.8956 جنيه 51.0199 جنيه جنيه إسترلينى 59.2869 جنيه 59.4286 جنيه فرنك سويسرى 51.8392 جنيه 51.9697 جنيه 100 ين يابانى 30.2468 جنيه 30.3115 جنيه ريال سعودى 12.4923 جنيه 12.5188 جنيه دينار كويتى 152.5487 جنيه 152.9148 جنيه درهم اماراتى 12.7555 جنيه 12.7827 جنيه اليوان الصينى 6.4910 جنيه 6.5056 جنيه