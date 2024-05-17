الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن تراجع عن مستوى 47 جنيها، الذي سجله لعدة أشهر، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  للشراء: 46.8342 جنيه مصري، و للبيع: 46.9494 جنيه مصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

 

سعر الدولار بنك القاهرة

شراء: 47.00 جنيها مصريا.

بيع: 47.10 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك عودة

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار بنك فيصل

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك HSBC

شراء: 47.02 جنيه مصري.

بيع: 47.12 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

شراء: 46.83 جنيه مصري.

بيع: 46.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم الخميس 16-5-2024 والعملات الأجنبية

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة  في بنك مصر استقرار سعري عند:

شراء: 46.97 جنيه مصري.

بيع: 47.07 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري استقرار سعري عند:

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى46.8523 جنيه 46.9494 جنيه
يورو50.8956 جنيه51.0199 جنيه
جنيه إسترلينى59.2869 جنيه59.4286 جنيه
فرنك سويسرى51.8392 جنيه51.9697 جنيه
100 ين يابانى30.2468 جنيه30.3115 جنيه
ريال سعودى12.4923 جنيه12.5188 جنيه
دينار كويتى152.5487 جنيه152.9148 جنيه
درهم اماراتى12.7555 جنيه12.7827 جنيه
اليوان الصينى6.4910 جنيه6.5056 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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