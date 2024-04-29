أمن قنا يُحقق في العثور على رضيع ملقى بأحد شوارع قوص

فتحت أجهزة الأمن بقنا تحقيقًا موسعًا، في واقعة العثور على رضيع ملقى بأحد شوارع قرية حجازة بمركز قوص جنوب قنا، مرتدي زي الحضانة بعد ما تم التعرف عليه من قبل الممرضات.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بالعثور على رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش داخل قرية حجازة، مركز قوص.

وتبين من الفحص العثور على رضيع عمره يومين حالته الصحية مستقرة ومرمي في أحد شوارع قرية حجازة مركز قوص، وعند نقله إلى مستشفى قوص المركزي تم التعرف عليه من قبل الممرضات لأن والدته وضعت بذات المستشفى وعقب الولادة تم نقل الرضيع للحضانة وعند خروج الأم استلمته بملابسه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.