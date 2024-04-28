إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدى المدعم فى السوق السوداء بقنا

صرح عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الأجهزة الرقابية ضبطت كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، قبل بيعها في «السوق السوداء»، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأضاف عبدالباقي، أنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم (دقيق مخابز)، بواقع 123 جوال دقيق بلدي مخابز،71 جوال دقيق مطحون، و4 جوالات ردة، بواقع 9700 كيلوجرام دقيق بلدي بأحد مطاحن المواني بقرية أبودياب والذي يقوم بإعادة طحنها وتحويلها إلى دقيق فاخر بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

وأشار عبدالباقي، إلى أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه مديرية التموين بالاستمرار في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة تواجد مفتشي التموين لدى المخابز بدائرة المحافظة.