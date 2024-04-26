الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

طوارئ بمحافظة قنا لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع  التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الأقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك على خلفية عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدأت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة مراجعة خطة الطوارئ، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ. 

كما كلف محافظ قنا،  إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أي تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين الالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.

وصرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس تم تمويل عدد 3288 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليونا و198ألفا و587 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

قنا محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا أحد الطرق السريعة ‎ الطقس اليوم

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