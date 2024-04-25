الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ88 مليون جنيه.. 3288 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر خلال 3 أشهر بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

 قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس  تم تمويل 3288 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليونًا و198 ألفًا و587 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

تفاصيل المشروعات التي تم تمويلها

وأضاف محافظ قنا، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 43 مليونًا و453 ألفًا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعًا بتمويل قدره 44 مليونًا و745 ألفًا و385 جنيهًا، وفرت 2842 فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

محافظ قنا ونائبه يستقبلان المواطنين لحل مشاكلهم

في سياق آخر، كان قد استأنف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد  للمحافظة، صباح الأربعاء، استقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

 يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.
من جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

قنا محافظ قنا محافظة قنا مشروعات قنا اشرف غريب الداودي

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