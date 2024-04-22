6 مصابين في انقلاب تروسيكل بمركز أبوتشت بقنا

أصيب 6 عمال، اليوم الاثنين، إثر انقلاب تروسيكل على طريق المنايرة الخوالد، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، طريق المنايرة الخوالد، مركز أبوتشت، وأسفر عن إصابة 6 عمال.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "علي.س.ص، يبلغ من العمر 30 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وعبدالستار.ز.ن، يبلغ من العمر 30 عامًا، جرح بالجبهة 7سم وكدمات بالظهر، وسمير.ع.ش، يبلغ من العمر 27 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، وشهاب.أ.ف، يبلغ من العمر 23 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأشرف.ف.ف، يبلغ من العمر 48 عامًا،جروح متفرقة بالجسم، وخالد.ع.ع، يبلغ من العمر 50 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل عمال أثناء ذهابهم للعمل، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.