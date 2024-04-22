الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

6 مصابين في انقلاب تروسيكل بمركز أبوتشت بقنا

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أصيب 6 عمال، اليوم الاثنين، إثر انقلاب تروسيكل على طريق المنايرة الخوالد، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، طريق المنايرة الخوالد، مركز أبوتشت، وأسفر عن إصابة 6 عمال.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "علي.س.ص، يبلغ من العمر 30 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وعبدالستار.ز.ن، يبلغ من العمر 30 عامًا، جرح بالجبهة 7سم وكدمات بالظهر، وسمير.ع.ش،  يبلغ من العمر 27 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، وشهاب.أ.ف، يبلغ من العمر 23 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأشرف.ف.ف، يبلغ من العمر 48 عامًا،جروح متفرقة بالجسم، وخالد.ع.ع، يبلغ من العمر 50 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل عمال أثناء ذهابهم للعمل، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

قنا حادث أبوتشت حوادث قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

محافظ قنا يُصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المجالس المحلية

محافظ قنا: الانتهاء من تأهيل 420 منشأة بمجمع الصناعات فى نجع حمادى

وكيل "تعليم قنا" يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بفرشوط

محافظ قنا يتابع تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

إصابة مُسِّن وابنته إثر انقلاب سيارة بقنا

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

عطل يُصيب الأنظمة الإلكترونية لـ"مصر للمقاصة" ويحظر بيع الأسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل