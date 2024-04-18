الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يتابع تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجري على قدمٍ وساق، حيث تم البدء في تنفيذ خطوط شبكات المياه والغاز من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة. 

وأضاف الداودي، أنه تم التشديد على مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة  نجع حمادي سرعة سحب قطع الأراضي التي لم يقم أصحابها بسداد المستحقات المتبقية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدانًا ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)

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