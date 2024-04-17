الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

خلال جولته الميدانية بفرشوط.. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الكوم الأحمر بقرية العسيرات

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جوله تفقدية بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات، رافقه  نائبه حازم عمر، والمهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الموارد المائية والرى،  وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.


ووجه المحافظ، بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير  مصرف الرى بقرية العسيرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.
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وأكد المحافظ على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، والمحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها، ومن ثم  الحفاظ على منسوب المياه الأراضي، لافتًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حاليًا.

 

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ قنا، استقبل مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

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