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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دهس شخص أسفل عجلات قطار في نجع حمادي

جثة
جثة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الإثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار بجوار نفق هشام الشعيني، مركز نجع حمادي، شمالي قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار على نفق هشام الشعيني في نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع شخص مريض نفسي مجهول الهوية دهسًا أسفل عجلات القطار بجوار نفق هشام الشعيني في نجع حمادي، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها مع كشف هوية الضحية وتسليم الجثة لذويه.

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