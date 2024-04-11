مصرع شاب إثر انقلاب دراجة بخارية بنجع حمادي في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، وذلك في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق قرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، واُخطِرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة قنا، إخطارًا من مستشفى نجع حمادي العام، يفيد مصرع، بلال عبدالفتاح، مقيم بقرية الشاورية، وذلك جراء انقلاب دراجة بخارية بطريق الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأُخطِرَت جهات التحقيق.