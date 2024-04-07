الأحد 07 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد من مطرانية نجع حمادي ودشنا لتقديم التهنئة بعيد الفطر

محافظة قنا
محافظة قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم بمكتبه، وفدين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي برئاسة القمص لوقا هلال وكيل المطرانية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ورحَّب محافظ قنا، بالوفدين الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشار إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدًا أنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كل المناسبات والأعياد»، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

من جانبهم، قدَّم نيافة المطران تكلا، والقمص لوقا هلال  خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبًا واحدًا في وطن ومصير واحد، مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

قنا عيد الفطر محافظ قنا أخبار محافظة قنا اشرف غريب الداودي

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