الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة فى إدارات المرور.. الشروط والمستندات

محافظة قنا
محافظة قنا

يعلن ديوان عام المحافظة عن حاجته لشغل عدة وظائف للعمل باليومية بإدارة مرور قنا. والوظائف المطلوبة هي (مهندسين - محاسبين - شئون قانونية).

وأعلن الديوان أيضًا عن الأعداد المطلوبة فى كل مركز وهي: في مدينة نجع حمادي مطلوب 3 مهندسين، و2 محاسبين، و2 شئون قانونية، بينما فى محافظة قنا مطلوب 5 مهندسين، و3 محاسبين، و3 شئون قانونية، وفي مركز قفط مطلوب 3 مهندسين، و2 محاسبين، و2 شئون قانونية.

شروط التقديم:

1- بالنسبة لوظيفة مهندس أن يكون حاصلا على مؤهل هندسي شعبة ميكانيكا سيارات.
2- بالنسبة لوظيفة محاسب أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تجاري شعبة محاسبة. 
3- بالنسبة لوظيفة شئون قانونية أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو شريعة وقانون قسم قانون. 
4- أن يكون من أبناء محافظة قنا.

المستندات المطلوبة:

1- طلب باسم السيد الوزير المحافظ.
2- صورة المؤهل الدراسي.
3- صورة البطاقة سارية.
4- الموقف من التجنيد.

كما تقدم الطلبات بمكتب تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري 2024 إلى يوم الخميس الموافق 25 من شهر إبريل الجاري.

قنا محافظ قنا محافظة قنا وظائف قنا أخبار محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يستعرض آلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى

قبل الإفطار.. مصرع شاب طعنًا بآلة حادة فى قنا

مستقبل وطن بقنا ينظم مائدة إفطار للأسر الأولى بالرعاية

قبل إفطار المغرب.. مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار الصعيد بقنا

مصرع شاب بطلق نارى بسبب خصومة ثأرية بمركز دشنا بقنا

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

ترميم 23 شارع بـ 7 أحياء.. "الشريف" يُتابع أعمال تطوير شوارع الأحياء بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى