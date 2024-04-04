محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة فى إدارات المرور.. الشروط والمستندات

يعلن ديوان عام المحافظة عن حاجته لشغل عدة وظائف للعمل باليومية بإدارة مرور قنا. والوظائف المطلوبة هي (مهندسين - محاسبين - شئون قانونية).

وأعلن الديوان أيضًا عن الأعداد المطلوبة فى كل مركز وهي: في مدينة نجع حمادي مطلوب 3 مهندسين، و2 محاسبين، و2 شئون قانونية، بينما فى محافظة قنا مطلوب 5 مهندسين، و3 محاسبين، و3 شئون قانونية، وفي مركز قفط مطلوب 3 مهندسين، و2 محاسبين، و2 شئون قانونية.

شروط التقديم:

1- بالنسبة لوظيفة مهندس أن يكون حاصلا على مؤهل هندسي شعبة ميكانيكا سيارات.

2- بالنسبة لوظيفة محاسب أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تجاري شعبة محاسبة.

3- بالنسبة لوظيفة شئون قانونية أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو شريعة وقانون قسم قانون.

4- أن يكون من أبناء محافظة قنا.

المستندات المطلوبة:

1- طلب باسم السيد الوزير المحافظ.

2- صورة المؤهل الدراسي.

3- صورة البطاقة سارية.

4- الموقف من التجنيد.

كما تقدم الطلبات بمكتب تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري 2024 إلى يوم الخميس الموافق 25 من شهر إبريل الجاري.