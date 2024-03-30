مستقبل وطن بقنا ينظم مائدة إفطار للأسر الأولى بالرعاية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مائدة إفطار للأسر الأولى بالرعاية بقاعة "براديس" بمدينة قنا وذلك ضمن مبادرة "وطن واحد" التي اطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية لإدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر خلال الشهر الكريم وتقديرا لدورهم في أعمالهم المختلفة.

جاء ذلك بحضورمحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا والعقيد محمد دعية مدير مكتب محافظ قنا ومحمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وأعضاء مجلس النواب ووكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة ونحو ٧٥٠ أسرة يمثلون كافة طوائف المجتمع القناني.

وقال محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن مائدة إفطار "وطن واحد " ضمت نحو ٧٥٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وعمال النظافة وعمال المديريات المختلفة بمحافظة قنا والأطفال الأيتام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي مما يؤكد علي أن الجميع نسيج وطنى واحد في وطن واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "آدم" أن أمانة المحافظة نظمت العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان المعظم ومنها مبادرة " إفطار صائم " والتي تستهدف توزيع ٥٠٠٠ وجبة ساخنة متكاملة وتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمحل إقامتهم بجانب دورة مستقبل وطن الرمضانية التي نظمتها أمانات الثقافة والرياضة والفنون والإعلام والشباب.