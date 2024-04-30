عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل فى المقابر الجماعية التى اكتشفت فى غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "منزعج جدًا من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء".

وحذر جوتيريش من خطورة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح، مشددًا على أن الهجوم يعد تصعيدًا "لا يمكن احتماله" وسيقتل آلاف المدنيين، وستكون له تداعيات خطيرة على الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.