قرارات عاجلة من النيابة بحق 3 متهمين فى حادث معدية أبو غالب

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بحبس سائق الميكروباص المنكوب في معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.

كما قررت النيابة عرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية.

وجاري استكمال التحقيقات بسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية الأولية في حادث معدية أبوغالب عقب سقوط ميكروباص يقل ٢٦ فتاة في نهر النيل ومصرع ١٧ منهن عن تحرير ٣ محاضر مخالفات للمعدية محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المعدية "المنيا 6" محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها أخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة أن الحادث وقع الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، أنه أثناء عبور المعدية محل الحادث نهر النيل بين البرين "وردان-ابو غالب" بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

وأضافت المعاينة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" غير آلية تعمل بالواير أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكب بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة بـ "" الفرامل".

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبرغالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وأضافت التحريات، أنهزمن خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة النهرية والاستعلام عن سلامة موقف المعدية، تبين أن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر وأخطرت الجهات المختصة لتنفيذ قرار إيقافها عن العمل لحين تجديد الترخيص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة، حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب واخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه اعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.

وانتشلت الأوناش ميكروباص حادث معدية أبوغالب بمنشأة القناطر بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليا عن 11 فتاة ما زالت مفقودة أسفل المياه.

وانتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته أن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.