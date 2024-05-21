الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متهم جديد.. القبض على سائق "معدية المنيا 6" لتشغيل مركب بدون ترخيص

معدية المنيا 6
معدية المنيا 6

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق معدية ابوغالب على خلفية حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى المعدية.

واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة منشأة القناطر، السائق إلى سراي النيابة للتحقيق معه، في اتهامه تشغيل مركب دون ترخيص، وغير مطابق للمواصفات.

انتقل فريق من النيابة بشمال الجيزة الكلية إلى مسرح حادث غرق معدية أبوغالب؛ لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية وتبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

ألقت قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة القبض على سائق ميكروباص؛ لاتهامه بالإهمال والتسبب في سقوط السيارة من معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، ما أسفر عن 10 وفيات حتى الآن.

ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي يعملون على جمع خيوط القضية لكشف ملابساتها كاملة واستجواب السائق ومواجهته بأقوال شهود عيان وتركه المركبة للتشاجر مع آخر بدعوى معاكسته لعاملة تستقل السيارة قيادته قبل خضوعه لتحليل مخدرات وبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه.

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث معدية أبوغالب بمنشأة القناطر إلى 10 جثث انتشلت من مياه الرياح البحيري حتى الآن.

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