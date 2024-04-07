الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مراتي بتخوني معاه".. أمن الجيزة يحبط محاولة اختطاف موظف بأكتوبر

اختطاف
اختطاف

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة محاولة اختطاف موظف داخل سيارة بمدينة 6 أكتوبر بعد اعتقاد المتهم وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وبين المجني عليه بسبب عملهما في مكان واحد. 

وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن دورية شرطة أثناء المرور في شوارع مدينة 6 أكتوبر لملاحظة الحالة الأمنية سمعت أصوات استغاثة صادرة من سيارة ملاكي وفي مطاردة شبيهة بـ"فيلم أكشن" نجحت قوات الشرطة في إيقاف السيارة وتبين احتجاز شاب بداخها واتهامه قائد السيارة باختطافه تحت تهديد السلاح. 

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وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة شاب ثلاثيني عثر بحوزته على سلاح أبيض، واعترف بخطف المجني عليه بسبب اعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته التي تعمل بنفس معه الشركة. 

ويجري رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مراتي بتخوني معاه أمن الجيزة أكتوبر اختطاف موظف

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