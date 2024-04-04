إحالة أوراق "طبال" للمفتي بتهمة خطف جارته والتعدي عليها في البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم "ع. س" طبال، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم بشهر مايو للنطق بالحكم، بتهمة الخطف والتحايل والإكراه لربة منزل.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

بداية أحداث القضية المقيدة برقم 38655 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إيتاي البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور المركز يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها تحت تهديد السلاح بمحل سكنه، بدائرة المركز.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ، حال سير المجني عليها ربة منزل من أمام منزل المتهم وتوجهها إلى أحد الجيران، عقد العزم على استدراجها مستغلاً معرفتها كونها جارته من قاطني ذات المنطقة، وأوهمها بالدلوف إلى منزله لإعطائها بعض الأطعمة، وعقب دخولها أشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين"، لتهديدها وتعدى عليها.

وعقب خروجها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.