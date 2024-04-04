الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق "طبال" للمفتي بتهمة خطف جارته والتعدي عليها في البحيرة

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم "ع. س" طبال، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم بشهر مايو للنطق بالحكم، بتهمة الخطف والتحايل والإكراه لربة منزل.

صدر القرار  برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

بداية أحداث القضية المقيدة برقم 38655 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إيتاي البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور المركز يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها تحت تهديد السلاح بمحل سكنه، بدائرة المركز.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ، حال سير المجني عليها ربة منزل من أمام منزل المتهم وتوجهها إلى أحد الجيران، عقد العزم على استدراجها مستغلاً معرفتها كونها جارته من قاطني ذات المنطقة، وأوهمها بالدلوف إلى منزله لإعطائها بعض الأطعمة، وعقب دخولها أشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين"، لتهديدها وتعدى عليها.

وعقب خروجها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات دمنهور فضيلة مفتي الديار الديار المصرية المستشار ياسر عبده الوصيف النيابة

مواد متعلقة

مستغلا صغر سنها.. الإعدام لـ"استورجي" خطف طفله واعتدى عليها بالإسكندرية

تأجيل محاكمة ميكانيكي وسائق وعامل بتهمة خطف مواطن وقتله فى دار السلام

إحالة أوراق أستورجى للمفتى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

انخفاض جديد فى أسعار الحديد.. "عز" يتراجع 5800 جنيه (خاص)

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل

بينهم 5 من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 14 شخصًا في حوادث متفرقة بالمحافظات (صور)

تفاصيل صفقة انضمام محمود الأسود للزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى