الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

حوادث

القبض على محامى قاتل "نيرة أشرف" فى الغربية

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "أ. ح" محامي قاتل الطالبة نيرة أشرف، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات طنطا، التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات في واقعة التعدي على أحد المواطنين بشارع البحر في طنطا وإحداث عاهة مستديمة له.

وكانت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات لمحامي قاتل نيرة أشرف، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى.

وكان المستشار أحمد فاضل، المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، قد أحال المتهم "أحمد. ح" إلى محاكمة الجنايات، بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه أحد المواطنين بسيارته وأحدث له عاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار، وكيل نيابة ثان طنطا، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم في القضية رقم 20937 لسنة 2022 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الاتهامات ضده، وذلك في البلاغ المقدم من أحد المواطنين يتهمه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.

الأجهزة الأمنية محكمة جنايات طنطا قاتل الطالبة نيرة أشرف عاهة مستديمة له

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