سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في مصر بالجنيه والدولار والذي يشهد حالة من الاستقرار في سوق الصاغة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3170 جنيه وسط حالة من الترقب لسعر الذهب العالمي.

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 مايو 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق آخر تحديث للأسعار على منصات تداول أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب عيار 24

3622.75 جنيه للبيع

3611.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

3321 جنيه للبيع

3310.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3170 جنيه للبيع

3160 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

2717.25 جنيه للبيع

2708.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب عيار 14

2113.25 جنيه للبيع

2106.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

1811.5 جنيه للبيع

1805.75جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1358.5 جنيه للبيع

1354.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

25360 جنيه للبيع

25280 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

في حين سجل سعر الذهب العالمي للأونصة للبيع 2420 دولار أمريكي وللشراء 2419 دولار أمريكي.

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سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 291.28 ريال سعودي 77.67 دولار أمريكي

الذهب عيار 22 266.81 ريال سعودي 71.14 دولار أمريكي

الذهب عيار 21 254.87 ريال سعودي 67.96 دولار أمريكي

الذهب عيار 18 218.46 ريال سعودي 58.25 دولار أمريكي

الذهب عيار 14 170.40 ريال سعودي 45.44 دولار أمريكي

الذهب عيار 12 145.64 ريال سعودي 38.83 دولار أمريكي

الذهب عيار 10 121.46 ريال سعودي 32.39 دولار أمريكي

الذهب عيار 9 109.23 ريال سعودي 29.13 دولار أمريكي

الذهب عيار 8 97 ريال سعودي 25.86 دولار أمريكي

أونصة الذهب 9،058.84 ريال سعودي 2،415.46 دولار أمريكي