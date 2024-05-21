الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موجة من التغيرات.. تراجع الطلب على الذهب والمشغولات تعود للاستحواذ

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار، وبعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وتجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

 

وشهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2420 دولارًا.

 

وسجل سعر  جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400  جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة بقيمة 10جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 18دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2414 دولار، ولامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2432 دولارًا.

 

 أسعار الذهب بالأسواق المحلية، أصحبت أكثر ارتباطًا بالسوق العالمي، مع الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والقضاء على السوق الموازية.

 

الطلب على الذهب يشهد حالة من التراجع خلال الفترة الحالية، كما أن الطلب يتركز في المشغولات الذهبية، حيث تراجع الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات بشكل ملحوظ.

 

ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لتلامس أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع التوقعات بتجاوز الأوقية مستويات تتراوح بين 2600 و2700 دولار مع نهاية العام، يرجع لعدة أسباب، من بينها تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مع تباطؤ معدلات التضخم وفقًا لبيانات أبريل.

 

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