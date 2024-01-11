تأجيل دعوى تعويض أسرة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه لـ15 فبراير

قررت محكمة التعويضات بمحكمة شرق طنطا الكلية، تأجيل دعوى التعويض المقيدة برقم 679 لسنة 2023 كلي شرق طنطا، المرفوعة من ورثة نيرة أشرف غريب طالبة جامعة المنصورة، والتي لقيت حتفها على يدها زميلها المتهم محمد عادل، لجلسة 15 فبراير للاستعلام عن محل إقامة المدعي عليهم، الحالي بعدما تركوا محل إقامتهم القديم.

كان المحامي خالد عبدالرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديدها بالقتل في حالة رفضها الارتباط به أو الزواج منه، بعد تحريرها محضرًا تتهمه فيه بإرسال رسائل على هاتف والدها، تفيد بإنهاء حياتها أسوة بشقيقتها نيرة أشرف، التي قُتلت على يد المتهم محمد عادل.