الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى تعويض أسرة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه لـ15 فبراير

محمد عادل نيرة اشرف
محمد عادل نيرة اشرف

قررت محكمة التعويضات بمحكمة شرق طنطا الكلية، تأجيل دعوى التعويض المقيدة برقم 679 لسنة 2023 كلي شرق طنطا، المرفوعة من ورثة نيرة أشرف غريب طالبة جامعة المنصورة، والتي لقيت حتفها على يدها زميلها المتهم محمد عادل، لجلسة 15 فبراير للاستعلام عن محل إقامة المدعي عليهم، الحالي بعدما تركوا محل إقامتهم القديم.

كان المحامي خالد عبدالرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديدها بالقتل في حالة رفضها الارتباط به أو الزواج منه، بعد تحريرها محضرًا تتهمه فيه بإرسال رسائل على هاتف والدها، تفيد بإنهاء حياتها أسوة بشقيقتها نيرة أشرف، التي قُتلت على يد المتهم محمد عادل.

محكمة التعويضات محكمة شرق طنطا تأجيل دعوي ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة المتهم محمد عادل

مواد متعلقة

إحالة أوراق نقاش بتهمة قتل شخص بسبب خلافات في شبرا الخيمة للمفتي

بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات للمتهم حاول قتل أحد أقاربه في الشرقية

غدًا.. استكمال محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟