الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات للمتهم حاول قتل أحد أقاربه في الشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالتعدى على أحد أقاربه بسلاح أبيض بسبب خلافات على الميراث نطاق بمركز الزقازيق في القضية رقم  37089 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4296 لسنة 2021 كلى جنوب الزقازيق. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تفاصيل الواقعة

بداية أحداث القضية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " الشحات ع " مقيم نطاق مركز الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدى على أحد أقاربه بسلاح أبيض محدثا إصابته بذراعه الأيسر بسبب خلافات بينهما على الميراث بمركز الزقازيق.

كشف  أمر الإحالة بقيام المتهم بالتعدى على أحد أقاربه " عصام ا "   فرد أمن، على إثر خلافات على الميراث فيما بينهما . 

 وأوضح  أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض " سنجة" محدثا إصابته بذراعه الأيسر، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية متهم السجن المشدد خلافات على الميراث مركز الزقازيق المستشار وليد أنور إبراهيم

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