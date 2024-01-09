ضرب وسحل في الشارع.. طفلة تروى تفاصيل تعذيبها على يد والدها فى قصر النيل

«متعود على كده على طول بيضربني في الشارع».. فتاة في عمر الزهور لا يتعدى عمرها ثمانية أعوام، ولدت لأب قاس وأم لا حيلة لها فهي لا تستطيع الدفاع عن صغيرتها عندما يعذبها والدها ويقهرها.

الفتاة تروي مأساة التعدي عليها

عانت الطفلة كثيرًا مع عائلتها فلم تكن كغيرها من الصغيرات اللاتي يتمتعن بالدلع والتعليم والرعاية من آسرهم، فكانت هي التي تجبر وتعذب وتضرب وتهان يوميًا للعمل وجلب المال بأي طريقة حتى تكسب رضا والدها وترحم من لكماته وقبضاته.

وبدأت الفتاة تروي في تحقيقات النيابة تفاصيل واقعة تعذيبها، حيث أكدت أن والدها يحضر لها مناديل ويطلب منها أن تبيعها في الشارع وتستجدي المارة للشراء منها والعطف عليها، ويوم الواقعة لم تتمكن من البيع فكان يتعدى عليها بالضرب كما اعتاد.

وتابعت أنها لم تكن تعرف سبب التعدي عليها لأن والدها دائمًا يضربها على أي شيء، كما أنها لم تعلم شيئًا عن التصوير ولا الفيديو المنتشر إلا عندما تم ضبطها هي ووالدها.

تفاصيل الحادث

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، أن المتهم والدها كان يحاول إجبارها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه والد المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.