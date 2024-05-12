هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بأن إدارة بايدن عرضت تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية مهمة لتجنب عملية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت نقلًا عن أربعة مسئولين، ونقلته اليوم صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، والحديث يدور عن مكان زعيم حركة حماس "يحيى السنوار".

رأس يحيى السنوار

المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة تتضمن تفاصيل تتعلق بمكان وجود قادة حماس وأنفاق الحركة، بحسب "جيروزاليم بوست"، وكما يبدو أن الحديث يدور عن زعيم حركة حماس "يحيى السنوار" الذي وضعت إسرائيل "القضاء عليه" ضمن الأهداف الرئيسية لحرب غزة، وكانت أفادت تقارير عبرية خلال اليومين الأخيرين أن "السنوار" لا يختبئ في رفح، بل هناك تقديرات أنه يختبئ في أحد أنفاق "خان يونس".

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الاقتراح يشمل توفير الملاجئ لفلسطينيي القطاع ومساعدة الولايات المتحدة في آليات توصيل لتوفير المياه والغذاء والدواء لسكان غزة.

ويأتي تقرير الصحيفة وسط عملية رفح الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي في إجلاء السكان المدنيين من المنطقة، ونفذ الجيش ضربات دقيقة في الجزء الشرقي من رفح، وبعد ذلك سيطرت القوات البرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع بذل جهود كبيرة من قِبل الوسطاء وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أقرب وقت، لمنع حدوث كارثة إنسانية في غزة.

تبادل معلومات استخباراتية وحظر أسلحة

وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لديها "علاقة طويلة وقوية مع إسرائيل على جبهة مكافحة الإرهاب، والتي تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية".

وقد أعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن أنشطة الجيش الإسرائيلي في رفح. وفي الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة سي إن إن من أنه سيوقف مساعدات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا اجتاحت رفح.

كما صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز إنه "لن يكون من الحكمة" فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وأضاف: "بحال أعلنت عن حظر اليوم، لربما سيساعدني ذلك في هذه المقابلة، لكنه عمليًا سيقوي حماس ويضعف إسرائيل ويقلل من فرصة التوصل إلى صفقة رهائن".