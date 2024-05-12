الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

النزوح من رفح
النزوح من رفح

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إسرائيل أصبحت معزولة دوليًا بشكل متزايد بعد عدوانها الأخير على رفح والاستيلاء على المعبر البري من الجهة الفلسطينية وغلقه، حيث أسفرت حربها الوحشية على قطاع غزة في استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، كما واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات قوية داخليًا وخارجيًا بسبب دعمه المطلق لإسرائيل.

 

مخاوف أمريكية من العدوان الإسرائيلي الغاشم على رفح

وتابعت الصحيفة أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يزعمون أنهم لن يكملوا مهمتهم في غزة بتدمير حركة حماس دون اجتياح رفح، بالرغم من التحذيرات الدولية بأن اجتياح رفح لتدمير ما تبقى من كتائب حماس سيعرض مئات الآلاف من النازحين الذي يحتمون بآخر المدن الآمنة في غزة لخطر كبير.

وطالب المسئولين في الإدارة الأمريكية نظرائهم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتباع خطة إخلاء واسعة النطاق باعتبارها الخيار الأفضل، حتى في الوقت الذي يدفعون فيه بشكل عاجل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع الذي دمرته أكثر من 7 أشهر من الحرب.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية: "لدينا مخاوف جدية بشأن الطريقة التي اتبعت بها إسرائيل هذه الحملة، ويمكن أن يصل كل ذلك إلى ذروته في رفح".

وأضافت الصحيفة أن الضغوط الأمريكية والعروض السخية لإسرائيل جاءت خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع السبعة الماضية بين كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح. 

وتابعت أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستستجيب للتحذيرات الأمريكية المتكررة بعدم شن غزو بري واسع النطاق، خصوصًا أن الخلاف بين بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل لمراحل غير مسبوقة، وأصبح علنيًا بعد أشهر من اقتصار الخلافات على المباحثات السرية.

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مراسل القاهرة الإخبارية: سماع أصوات مدفعية متقطعة فى رفح الفلسطينية طوال الليل

وأضافت أن الخلاف بين الطرفين تفاقم بقوة بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح الحدودي وإغلاقه، وإخلاء أكثر من 100 ألف شخص من شرق المدينة الحدودية، ما أحبط المسئولين الأمريكيين، لأن الذين أمروا بالمغادرة لم يحصلوا على وجهة آمنة وصالحة للعيش.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه وفقًا للتقييمات الأمريكية، فإن قرار إسرائيل بغزو رفح بحجة الضغط على حماس هو قرار خاطئ، لأن الحركة وزعيمها يحيى السنوار في غزة، يرحبان بمعركة طويلة في رفح ربما تكون مدمرة ومميتة لكنها في النهاية ستزيد من عزلة إسرائيل الدولية.

ويقول مسئولون أمريكيون إن إسرائيل لم تشن غزوًا بريًا واسع النطاق في رفح في هذه المرحلة، على الرغم من سلسلة الغارات التي شنتها في الأيام الأخيرة، وفي مناقشات خاصة، قالت إسرائيل إنها تأخذ التحذيرات الأمريكية على محمل الجد، وقدمت تأكيدات يوم الجمعة الماضي بأن جنودها لن يتوغلوا في المدينة قبل إجلاء حوالي 800 ألف فلسطيني، وفقًا لمسئول كبير في الإدارة الأمريكية مطلع على المناقشات.

وقال فرانك لوينشتاين، المسئول السابق بوزارة الخارجية وخبير الشرق الأوسط، إن بايدن من المرجح أن يمنح إسرائيل بعض المرونة فيما يتعلق برفح، لكن المزيد من المشاهد لعائلات تموت وتعاني قد تثير رد فعل قويًا.

رفح إسرائيل بايدن غزة العدوان الإسرائيلى حماس الإحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح

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