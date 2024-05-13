بعد إبعاده عن وزارة الدفاع.. بوتين يعيّن شويجو فى منصب جديد

قال الكرملين، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عيّن سيرجي شويجو، أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

واقترح بوتين وفق الكرملين تعيين وزير دفاع جديد مكان شويجو، إذ رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق والمتخصص في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

وتعد التعديلات، التي من المؤكد أن يوافق عليها المشرعون، أهم التغييرات التي أجراها بوتين للقيادة العسكرية منذ إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.