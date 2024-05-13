الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

عاجل.. الأزهر يرحب بعزم مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيونى

شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

رحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهوريَّة مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وأكد الأزهر الشريف،  دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة.
 

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شيخ الأزهر: الباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق


وطالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيوني سياسيًّا واقتصاديًّا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابيَّة التي درج على اقترافها منذ أكثر من ٧٥ عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للمجازر الحديثة، التي لم تتوقَّف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت ال ٢٢٠ يومًا متصلة.

الأزهر الشريف مصر محكمة العدل الدولية دعم القضية الفلسطينية حق الفلسطينيين

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