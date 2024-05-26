حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

من الوهلة الأولى لتصريحات الرئيس خلال إفتتاح مشروعات توشكا من مركز المنارة للمؤتمرات عبر الفيديو كونفراس ، يعتقد البعض انها تصريحات موجهة للداخل فقط وأنها تصريحات لا تعني ولا تهم إلا الشعب المصري وحده دون غيره.

تحدث الرئيس أولا بصراحته المعهودة والمكاشفة التي أعتاد عليها، فتحدث بوضوح عن الأزمات والإحتياجات والطموحات.

وقبل الحديث بالتفصيل عن تصريحات الرئيس يجب الإشارة أن أكثر ما يقلق أعداء مصر في الخارج هو ملف التنمية التي تحدثها مصر، وأن أخطر من الحديث عن الصراعات المسلحة هو الحديث الإنجازات التي لا تعني إلا إستقلال قرارك وحريتك في أتخاذ المواقف من مركز قوة يضمن لك الحفاظ على مصالحك بما تراهها أنت ولا يفرضها عليك أحد.

ركزت تصريحات الرئيس اليوم عن إحتياجاتنا الأساسية من الزراعة والكهرباء وعن أهمية النهوض بالتعليم والصناعة كركائز للنهضة الشاملة للدولة، وأكد أيضا على ضرورة الحفاظ على الدعم للفئات المستحقة وخاصة رغيف الخبز.

بكل شفافية أكد الرئيس أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة وبأقل كمية مياه ننتج أكبر إنتاج للمحاصيل، داعيًا المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، وهنا أشارة مهمة لنظرة مصر لكميات المياه المتاحة لمصر بإعتبارها ليست الكافيه بما نحتاج من زيادة في الإنتاج الزراعي الذي يتناسب مع حجم الزيادة السكانية التي كشف عنها الرئيس وقد بلغت 25 مليون نسمة منذ عام 2011.

وفي مضمون الحديث عن المياه ومدى أحتياجنا لها، لم ينسى الرئيس التأكيد عن إنفاق الدولة المليارات على تحديث وسائل الري، بما يضمن توفير أكبر قدر من المياه، وبالقطع فإن مصر في هذه الظروف لن تفرط فى نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية ولن تهدر شبر مية فى مشروعات لا جدوى منها في الوقت نفسه.

ربط الرئيس - وهو ربط منطقي - بين انتاج القمح وسعر رغيف الخبز المدعم وقال «النهارده أحنا بنستخدم 2 مليون طن قمح، ومهما عملنا لن يستطيع إنتاجنا من القمح أن يغطي احتياجاتنا فبنضطر نجيبه من برة، على عكس الذرة والذي يمكن أن يغطي جزء بديل للقمح بخلطه مع القمح، واضاف ان تكلفة رغيف الخبز تصل الآن إلى جنيه وربع مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبر بـ130 مليار جنيه سنويا، قائلًا: «الرغيف أبوشلن بيكلفنا جنيه وربع».

وهنا تبدو صراحة الرئيس ومكاشفته للأرقام والحقائق واضحة، فأنتاج القمح زاد منذ عام 2014 بمساحات بلغت 3.8 بزيادة حوالي ربع مليون فدان، ومع ذلك كل هذه المساحات والزيادات لا تكفي لسد الاحتياجات خاصة مع الزيادة السكانية المتواصلة واننا سوف نضطر إلى استيراد القمح رغم أرتفاع فاتورة الإستيراد.

تحدث الرئيس السيسي أيضًا عن واحدة من أهم الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري وهي أنقطاع الكهرباء وهو حديث لم يخلوا من المكاشفة والأنحياز للمواطن فقال الرئيس: «عشان نخلي الكهرباء شغالة 24 ساعة ومفيش قطع للكهربا، لازم أخلي تمنها أد تمنها مرتين تلاتة، ولو خدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتين طب الغلبان هيروح فين، فأقطع الكهرباء ولا أغليها؟ مؤكدًا أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

وهذا التصريح تأكيد جديد من الرئيس بعدم وجود نية لرفع اسعار الكهرباء في المرحلة القادة ولا رغبة في ذلك حرصا على المواطن أولًا وأخيرًا، وأن الإختيار النهائي للقرارات لابد أن تكون في صالح المواطن وفقط.

