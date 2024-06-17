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توفى فى الجو.. تفاصيل رحلة الكابتن حسن عدس الأخيرة وسبب موته المفاجئ

الكابتن حسن عدس
الكابتن حسن عدس

رحلة الكابتن حسن عدس الأخيرة.. توفي الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية، بشكل مفاجئ أثناء رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، يوم الأربعاء 14 يونيو 2024.

تفاصيل واقعة وفاة الكابتن حسن عدس

أعلن مساعد الطيار عبر مكبرات الصوت عن وفاة الكابتن عدس بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، واضطر مساعد الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وأكدت الصفحة الرسمية لرابطة الطيارين المصريين وفاة الكابتن عدس، وكان الكابتن عدس يحمل شهادة لياقة طبية حديثة صادرة قبل 3 أشهر.

الكابتن حسن عدس

معلومات عن الكابتن حسن عدس

  • الاسم: حسن يوسف عدس.
  • المهنة: قائد طائرات A320 في خطوط "سكاي فيجن" المصرية.
  • العمر: حوالي 40 عامًا.
  • الحالة الاجتماعية: غير متزوج.
  • الخبرة: كان طيارًا سابقًا في شركة "المصرية العالمية للطيران".
  • الحالة الصحية: كان يعاني من السمنة ومضاعفاتها.

سبب وفاة الكابتن حسن عدس

  • السبب المعلن: تعرض لوعكة صحية مفاجئة.
  • التحقيقات: لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الوفاة بشكل دقيق.
الكابتن حسن عدس

تأثير حادث وفاة الكابتن حسن عدس

  • على الركاب: أثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين ركاب الطائرة.
  • على عائلة الطيار: عبّرت عائلة الكابتن عدس عن حزنها وأسفها لوفاته.
  • على شركة الطيران: تواصل شركة "سكاي فيجن" المصرية تقديم الدعم لعائلة الكابتن عدس ولركاب الرحلة.

وحمل الكابتن حسن عدس شهادة لياقة طبية حديثة صادرة قبل 3 أشهر، وتمكن مساعد الطيار من الهبوط بالطائرة بسلام في مطار جدة، وعبّر العديد من الأشخاص عن تعازيهم لعائلة الكابتن عدس ولزملائه في المهنة.

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