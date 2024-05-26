عاجل| تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

وأوضحت عبد العال أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب على التواصل مع المجتمع ونشر الوعي الضريبي، ومساعدة الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح، وتحقيق العدالة الضريبية.

بيانات إلزامية في نموذج الإخطار

يتم الإخطار على نموذج (١) حصر، ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة، تشمل:

اسم المالك أو المنتفع بالعقار الرقم القومي العنوان الغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار أو الوحدة

مميزات إخطار مصلحة الضرائب

السماح بخصم ٥٠% من قيمة إيراد التأجير كمصروفات حكمية

حق خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار

المساهمة في بناء مجتمع ضريبي يؤدي التزاماته ويتمتع بحقوقه

عقوبات عدم الإخطار

ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ على عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار، تتمثل في غرامة مالية حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه.