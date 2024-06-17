الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة البنوك للعمل.. إجازة عيد الأضحى 2024 تنتهي في هذا اليوم

بنك
بنك

بعد قضاء أيام عيد الأضحى 2024 في أجواء من الفرح والسعادة، حان وقت العودة إلى العمل، وتعلن البنوك في جميع أنحاء مصر عن عودتها للعمل الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024، بعد إجازة رسمية استمرت لتسعة أيام.

عودة النشاط للقطاع المصرفي

مع عودة البنوك للعمل، سيعود النشاط إلى القطاع المصرفي، مما يتيح للعملاء ممارسة مختلف المعاملات المالية مثل السحب والإيداع والتحويلات المالية، كما ستتيح عودة البنوك للعمل فرصة للشركات والمؤسسات لإنجاز معاملاتها المالية وتسديد مستحقاتها.

نصائح هامة للعملاء

  • التأكد من أوقات العمل: ينصح العملاء بالتأكد من أوقات عمل فروع البنوك المفضلة لديهم، حيث قد تختلف ساعات العمل خلال اليوم الأول بعد الإجازة.
  • التأكد من رصيد الحسابات: ينصح العملاء بالتحقق من رصيد حساباتهم قبل التوجه للبنك، وذلك لتجنب أي مُفاجآت.
  • التحضير للمعاملات: ينصح العملاء بتحضير جميع المستندات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم بشكل سريع وسهل.
  • استخدام الخدمات الإلكترونية: ينصح العملاء باستخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك مثل التطبيقات المصرفية أو المواقع الإلكترونية، وذلك لتجنب الازدحام في فروع البنوك.

وتُعلن البنوك المصرية عن عودة العمل بجميع فروعها بدءًا من صباح يوم الأحد 23 يونيو 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

مواعيد عمل البنوك

  • تبدأ مواعيد العمل الرسمية للجمهور في جميع البنوك من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
  • يعمل الموظفون في البنوك من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

خدمات إلكترونية

توفر البنوك المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للعملاء الاستفادة منها خلال فترة الإجازة، تشمل:

  1. السحب والإيداع النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي.
  2. التحويل بين الحسابات.
  3. سداد مستحقات بطاقات الائتمان.
  4. سداد أقساط القروض.
  5. سداد الفواتير والمصروفات الدراسية.
  6. شحن رصيد الهاتف المحمول.
  7. التبرعات للجمعيات الخيرية.
  8. طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها أمام العملاء يوميًا الساعة 3:00 عصرًا، وذلك وفقًا لمواعيد العمل الرسمية للجمهور.

عودة البنوك للعمل إجازة عيد الأضحى القطاع المصرفي المعاملات المالية الخدمات الالكترونية

مواد متعلقة

هيئة البث: نتنياهو أبلغ أعضاء حكومته بحل مجلس الحرب

طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

موعد بداية فصل الصيف 2024 رسميًا

مفاجأة في حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024.. إليك التفاصيل

استمرار حرب غزة يقسم المجتمع الإسرائيلى

انضمت لعيد ميلاد الملك شارلز.. من هي أميرة ويلز كيت ميدلتون؟

العدوان على غزة.. الاحتلال يواصل الانتهاكات والمقاومة تكبد إسرائيل خسائر فى الأرواح

جاءوا من كل فج عميق.. كم عدد الحجاج 2024؟

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

هيئة البث: نتنياهو أبلغ أعضاء حكومته بحل مجلس الحرب

زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب في القانون الجديد

نتنياهو ينقلب على جيش الاحتلال.. هدنة الـ11 ساعة تُشعل أزمة فى إسرائيل

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية