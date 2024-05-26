موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية منذ فوز نادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف في شباك الترجي التونسي من المدافع رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024

لم يحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الفيفا موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 والتي تجمع بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك حيث تم تحديد موعد مبدئي لإقامة المباراة خلال الفترة من 25 - 30 يونيو المقبل حي ثيعد هذا اللقاء هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين المارد الأحمر والأبيض في البطولة منذ عام 1994 والذي حسمها الفارس الابيض بهدف نظيف.

يذكر أن النادي الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من كأس السوبر الافريقي برصيد 8 ألقاب ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات فيما توج باللقب نادي اتحاد العاصمة الجزائري عقب تغلبه على نادي الأهلي بهدف دون رد.

تأهل الأهلي والزمالك للسوبر الافريقي 2024

تاهل إلى بطولة السوبر الافريقي نادي الزمالك عقب تتويجه في بطولة كأس الكونفدرالية مساء يوم الأحد الماضي عقب فوزه على نظيره نهضة البركان المغربي بهدف دون مقابل بتوقيع اللاعب أحمد حمدي في مباراة الإياب وتعادله في مبارة الذهاب كما نجح المارد الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد فوزه على الترجي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم في استاذ القاهرة.

وحصل نادي الأهلي على 4 ملايين دولار بما يعادل نحو 188 مليون جنيه عقب التتويج بلقب أبطل أفريقيا للمرة الـ 12 من عمر البطولة عقب فوزه على الرجي التونسي.

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