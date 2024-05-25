السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاشات عرض 3 متر.. إقبال أهالي مطروح على الكافيهات لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت المقاهي والكافيتيريات بمحافظة مطروح، إقبالا من المواطنين لمشاهدة  مباراة الأهلي  والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث رصدت «الدستور» إقبال المواطنين مساء اليوم.

_شاشات عرض 3 متر

وأكد  حسام الدين حسن صاحب احد الكافيهات بمدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، علي انه تم اليوم التجهيز لاستقبال المواطنين لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي من خلال تركيب 2 شاشة 3 متر في 3 متر لعرض المباراة " الدخول بالمجان.. إن شاء الله الأهلي يفوز".

وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنفيذ الحفل الفني الختامي لأبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر وعددهم 160 شاب وفتاة، وذلك في مسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع مديرية الثقافة. 

_تبادل الرؤى والأفكار والثقافات

وأشار في بيان إعلامي سابق له، إلى أنه تم تقديم عددا من العروض الفنية عروض فنية للتنورة وأغانى تراثية بدوية تعبر عن التراث الشعبي لمحافظة مطروح، بالإضافة إلي فقرات الإنشاد الدينى، والشعر والابتهالات مؤكدا علي أن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث يشارك فى هذا المجمع ما يقارب ١٦٠ شابا وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية وهم "اسوان- البحر الأحمر- الوادى الجديد- شمال سيناء- ومطروح".

وأكد محافظ مطروح في بيان إعلامي سابق أن برنامج أهل مصر ياتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح  التميز والابتكار تطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية،وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات  لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري. 

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المقاهي والكافيهات محافظة مطروح مباراة الأهلي والترجي التونسي مطروح شاشات عرض

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شباب ورياضة مطروح: عروض فنية وإنشاد ديني في الحفل الختامي لبرنامج "أهل مصر"

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