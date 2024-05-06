محافظ مطروح للمشاركين في "أهل مصر": فرصة للتعرف على ثقافات أبناء المحافظات الحدودية

رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بفعاليات برنامج "أهل مصر" على أرض مطروح، إيمانًا بتعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية كصمام أمان لحدود مصر الغالية.

وقام اليوم بالترحيب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد"، بالإضافة إلى أبناء مطروح.

_الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية

وأكد محافظ مطروح أن برنامج اهل مصر ياتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار تطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية،وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري.

_التنمية المجتمعية

وأشار إلى أن الشباب جزء كبير من المستهدفين في هذا البناء وما يتعلق به من رؤية واضحة للتنمية المجتمعية والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصري والرهان عليه وعلى وعيه الوطني خاصة شباب المحافظات الحدودية وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة في السهر على حماية الحدود والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية على دعمه واهتمامه المستمر بالمحافظات الحدودية عامة ومحافظة مطروح خاصة.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قيادات وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى المنظمين والمشاركين في الفعاليات.

1000231295

1000231292

1000231289

1000231280

1000231283

1000231277

1000231274

1000231271

1000231268

1000231265

1000231262

1000231259

1000231256

1000231253

1000231244

1000231247

1000231250