الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 6 وإصابة 19 في حادث تصادم أتوبيس على الطريق الدائري بشبرا

حادث تصادم اتوبيس
حادث تصادم اتوبيس - أرشيفية

وقع حادث اصطدام أتوبيس يقل عددا من الأشخاص على  الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن مصرع 6 وإصابة 13 شخصا آخرين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمنطقة الحادث ونقل المصابين لمستشفى قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بتلقي   مدير أمن القليوبية، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

 

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع 6 وإصابة 13 شخصا آخرين.

 

جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث اصطدام أتوبيس الاشخاص الطريق الدائري قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية

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