السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب ٣ أشخاص في حادث اصطدام سيارة بموتوسيكل بمفارق الربع تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بمفارق الربع وإصابة ٣ أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة تمى الأمديد إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من: محمد عيد السيد،١٩ سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات بالقدم اليسرى، وعمرو السيد محمد، ١٦ سنة، كدمة بالكوع الأيسر واليد اليمنى، ومحمد أحمد منصور، 22 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى وسحجات بالقدم اليسرى.

حادث اصطدام تمي الأمديد محافظة الدقهلية الدقهلية اصطدام سياره بموتوسيكل

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